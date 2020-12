Natalya Pitsur: Pražskou ulici jsem si zamilovala, je ideální k podnikání

Příkladem za všechny jsou manželé Natalya a Mykola Pitsurovi. Ve Slaném žijí dvacet let. Poznali se přitom až tady, když přišli oba do Čech za prací jako dělníci do slánské firmy Linet. Ta je dnes světoznámým výrobcem zdravotnických lůžek. Přátelství a spolupráce se zakladatelem továrny Zbyňkem Frolíkem trvá dodnes. Jak prozradila Natalya, není přitom v Čechách tak docela cizinkou. Pochází ze Zakarpatské Ukrajiny, která byla kdysi součástí Československa a kromě toho má ze strany dědečka i další české kořeny, které sahají až do Ústí nad Labem.

Zdroj: Deník / Michal Bílek