Peče celá země i Marcela z Kladna.

Velkou výzvou a zodpovědností jsou pro mě pokaždé svatební dorty. Člověk ví, že to nesmí zkazit. Pro svatebčany je to jejich velký den. Nejvíce jsem dělala třípatrový dort. A mám jednu zásadu, že co je na dortu, musí být všechno jedlé. Svatební dorty ale dělám jen pro nejbližší kamarády a přátele. Přece jen chodím do zaměstnání a člověk s tím stráví hodně času.