Petr Klár vyměnil bezstarostný život za trenérskou řeholi. Teď je na rozcestí 

K Orlům přišel po čtrnáctiletém angažmá v Belgii. Devět let působil v zemi Beneluxu jako hráč, pět jako trenér. Raději prý vzpomíná na hráčské období. "Byl to bezstarostný život, protože jsem dělal pouze volejbal. Vůbec se to nedá porovnat s pozdější, mnohem náročnější prací trenéra, který má kupu starostí," řekl. V té době už byl v Belgii s partnerkou, s níž se seznámil doma ve Vamberku. "Bylo to ve dvě ráno v jedné restauraci," prozradil. Do Česka se vraceli s tříletým synem.

Petr Klár (vlevo) při angažmá v Belgii.Zdroj: archiv P. Klára