Proto také kývla na nabídku Radka Červeného, zúčastnit se charitativní akce Boxeři dětem, která pomáhá potřebným, vloni na podzim pozůstalým tragický zesnulé Marušky. „Když mě Radek oslovil, že vstoupím do ringu a budu boxovat před několika stovkami lidí, moc se mi do toho nechtělo, navíc o boxu nic nevím. Pak mě ale přesvědčil, že to bude jen sranda, žádný vyhrocený duel, měla jsem boxovat s parťačkou z hokejbalu Janou Tlustou, tak jsem do toho šla. Navíc to bylo pro dobrou věc,“ popisuje Petra. K očekávanému ženskému duelu nakonec nedošlo, neboť Janě praskly stehy na nose, a tak se obě parťačky zúčastnily alespoň slavnostního nástupu. S letošní účastí již natvrdo počítají.

Ač měla Petra ke sportu vždycky blízko, intenzivněji se mu začala věnovat až ve svých třiceti letech. „Ve škole mě bavil volejbal, basketbal a další sporty, ale nikdy jsem nebyla v žádném oddílu. Byl to pouze koníček. Poté, co jsem se rozvedla, začala jsem chodit do fitness centra, a to mě dostalo. Udělala jsem si rychlo víkendový kurz od sokola, zaměřený na všestrannost, pak i akreditaci na trenéra a tím to začalo,“ vypráví.

Její syn ji přivedl také k hokejbalovému klubu. „Vždycky jsem chtěla, aby moje děti sportovaly. Synovec už nějakou dobu hrál hokejbal a chytlo to i mého syna. A tak jsme začali chodit na tréninky. Trenéři tam jsou moc fajn, mají k dětem přátelský přístup, a tak si nakonec získali jak syna, tak i mě. Začala jsem klukům dělat kondičního trenéra. Dohlížím na to, aby dělali cviky pořádně a když vidím, jak je odflakují, jenom nadávám a rve mi to srdce,“ směje se Petra, která je ale jinak s týmem přípravky i minipřípravky sžita. „Jsme takový rodinný tým a bavím se s nimi jako s kamarády,“ říká vedoucí přípravky.

Pokud si zajde do posilovny, nejraději posiluje s těžkými váhami. „Když si chci jít zacvičit, jdu si zacvičit s kluky. Železo je pro mě nejvíc. Ale naplňovaly mě i kruhové tréninky s ženami, je to zase jiná atmosféra. Je to více o kardiu, zklidnění, tedy zase o něčem jiném, každé má svoje,“ říká Petra, které v době, kdy trávila v posilovně několik hodin denně, nabízel Marián Přibyl, aby se zúčastnila s jeho týmem soutěže. „Řekla jsme mu ale, že už jsem na to stará. On mi říkal, že bych to určitě dala, ale já už jsem nechtěla. Teď už nemám na cvičení tolik času, takže už nemám ani kondici, jakou jsem měla dřív.“

V loňském roce Petra chodila do posilovny Mek GYM, nyní si občas zacvičí se svojí partou ve Fitness Milleniu. „Vím, že pokud budu chtít cvičit zase kruháče, půjdu za Radkem Červeným, který mi určitě u něj v tělocvičně dá prostor k tomu je tam rozjet. Je to člověk, který těmto věcem jde naproti. Nyní ovšem budu měnit práci, a tak si to ještě musím pořádně promyslet. Z Prahy budu dojíždět kolem půl šesté, potom se budu chtít věnovat dětem, takže na cvičení budu mít prostor až večer,“ uzavírá Petra.