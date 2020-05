Radek Eliška: Maminky si přály netradiční školku, tak jsem ji založil

První impuls pro založení školky přišel v kavárně, kterou provozujeme v přízemí rodinné vily. Jelikož k nám do kavárny chodily maminky a stěžovaly si, že ve Slaném není žádná školka, která by odpovídala individuálním potřebám jejich dětí, tak jsme s přítelkyní, jež má vysokou školu pro předškolní vzdělávání, začali uvažovat, zda bychom mohli v tomto směru něco podniknout. Jelikož byl v patře domu nevyužitý bytový prostor, po vzájemné domluvě jsme zkusili založit školičku. A úspěch byl na světě. Sice jsme tomu věnovali dva roky bezesných nocí a bylo skutečně velice těžké získat povolení k jejímu provozování, ale povedlo a dnes jsme za to rádi.