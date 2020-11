Švec Martin Novák obul Labutí jezero i herečku Aťku Janouškovou

O tom, že švec Martin je zručný chlapík, svědčí i renovace rozpadlých křápů, které by hned tak někdo nedal dohromady. „Za tu chvíli, co jsem ve Slaném, jsem lidem opravil boty, které se na první pohled zdály neopravitelné. Mnozí by je hodili do popelnice. Dohromady jsem dal i takové, které byly rozpadlé na hadry, ale zákazník k nim měl osobní vztah. Ať to byly boty taneční, gladiátory nebo jiné. I pro mě je to velká radost a dává to smysl mojí práci, když si majitel přijde, nepozná vlastní boty a je nadšený,“ uzavírá švec.

Zdroj: Jitka Krňanská