Taxikáři z Kladna založili covidovou sbírku, z každé jízdy odvádějí desetikorunu  

„Jindy jsme měli případ, že kolega vezl klienty do ubytovny na Kožovku. Ti mu ale odmítli zaplatit, napadli ho a ještě mu rozbili auto. Bohužel, se stávají i takové věci,“ konstatuje řidič. Naštěstí vozíme převážně klienty slušné a uznalé, kteří nám z vděčnosti zaplatí za jízdu i více, než by museli. „Jeden čas jsme měli akci, kdy jsme lidi po Kladně vozili za 35 korun. Paní, kterou jsem odvážel do Švermova, z toho byla tak překvapená a nadšená, že mi při vystupování dala stovku a řekla, že je to za to, jak jsem k ní byl milý a úslužný. To člověka potěší,“ dodal Vladimír.

Kladenský taxikář Vladimir Potapov s kolegy, kteří rovněž do sbírky přispívajíZdroj: Deník / Michal Bílek