Těžké starty Bohumila Gottharda s dobrými konci

Gotthard kopal za fotbalové Lidice v době, kdy měly silný kádr plný bývalých skvělých fotbalistů a sahaly po postupu do A třídy. A pravidelně tady střílel branky. Na tohle měl patent vždycky, ať šlo o jakýkoliv sport, kde se na góly hraje a který vyzkoušel. Do šancí pronikal úplně lehce, protože fantasticky a lehounce běhal. Toho nakonec využil i v hokejbalu, do kterého se pustil v prvních letech nového milénia v dresu už zaniklých Vlků Buštěhrad. Dodnes na ně rád vzpomíná, jako hlavní střelec je dotáhl k postupu do vyšší kladenské ligy a právě tam si ho všiml klub Habešovna Gladiators.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika