Trenér Martin Pulpit: Vedu v Rakovníku už jednadvacátý klub

Když přešel mezi muže, což se mu povedlo v osmadvaceti angažmá v Pelikánu Děčín (dodnes se do Děčína rád vrací), začaly se ukazovat i jeho negativní vlastnosti. K upřímnosti totiž přidával často příliš vulgarit, k hráčům svým i soupeřovým, také ke kolegům trenérům. „Jak stárnu, tak se mírním. Nemám to zapotřebí. Některé reakce jsou ale promyšlené. Může to mít pozitivní vliv na mužstvo. Není řešením sednout si na lavičku a přihlížet, jak se vývoj zápasu řítí špatným směrem,“ prohlásil už před pěti roky a dnes je třiapadesátiletý kouč na lavičce SK Rakovník skutečně klidnější.

