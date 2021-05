Václav Eiselt chce v dětech probudit touhu po hokeji

Jinak ale na dost dlouho na hokej zanevřel, raději hrál golf, ten chytil celou rodinu. Důvod byl zdravotní, ale i přístup mladých hráčů. "Když jsem v osmnácti přišel do Slavie, tak na kempu bylo 30 možná 35 hráčů a vybralo se 20, kteří na to měli. Když jsem končil, tak pořád nad mladými hráči držel někdo ochranou ruku se slovy: oni se ještě mohou rozehrát, mohou být dobří. Pak jsme se přestěhovali do Benešova a po narození syna jsem zase začal koketovat s hokejem. Trénoval jsem v náboru a od příští sezony bych mohl začít trénovat druhou třídu. Spíš chci být tatínek trenér, který chce v dětech probudit lásku ke sportu všeobecně - nejen do hokeje. Chci klukům ukázat, že to není jen o hokeji, ale také o partě kluků, hraní na ledě i mimo led a jiných sportech. Chci v nich probudit touhu, kterou jsem jako dítě měl já. Tehdy bych vyměnil všechno za to, abych mohl jít na trénink. To mi přijde, že u současných dětí chybí," dodal Václav Eiselt.

Václav Eiselt se synemZdroj: Deník/Rudolf Muzika