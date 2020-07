Viola Benešová: Moje výtvory jsou roztroušené po celém světě

Do Slaného jsem přijela 3. srpna 1983, pamatuji si to naprosto přesně. Bylo krásné odpoledne, slunce svítilo, vystoupila jsem z autobusu, tehdy stavěl na náměstí, rozhlédla jsem se a řekla jsem si - tady nebudu ani minutu! No, člověk míní…a příroda to zařídí jinak.

Zdroj: Deník / Kateřina Nič Husárová