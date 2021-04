Vladimír Svoboda vychoval desítky hokejových mistrů

Po ukončení školy nebylo tehdy možné vybrat si místo podle svého uvážení. Osud vám určil stát, takzvanou přidělenkou. „Já to měl vyjednáno do Motorletu, tedy ČLTK, tam jsem měl známé. Jenže přidělenku jsem dostal do Slaného, kde tehdy nebyl ani zimní stadion. Proto jsem požádal vedení školy, aby mě dali do Kladna, kde jsem věděl, že tam hokej má už nějakou tradici. Bylo mi vyhověno a 1. září 1952 jsem byl přijat do velké učňovské školy s dvěma tisíci učňů – jako tělovýchovný instruktor,“ vzpomíná Vladimír Svoboda.

Nový člen Síně slávy kladenského hokeje Vladimír Svoboda vychoval mistry světa i olympijské vítěze. Tady je s dorosteneckými mistry republiky 1970 (dole uprostřed). Členy týmu byli i slavná borci Kaberle, Krása, Müller či Neliba.Zdroj: Rytíři Kladno