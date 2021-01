Jak sdělila Kladenskému deníku maminka Adélky Eliška Vařáková, slánskou porodnici si záměrně vybrala, protože se zde sama před sedmadvaceti lety narodila. Štastným tatínkem Adélky je Jiří Reichl.

„S partnerem žijeme v Chvatěrubech společně čtyři roky a Adélka je naše první plánované miminko. Na svět měla přijít už 26. prosince, ale zatím se jí nechtělo. O Silvestru jsem byla ráno na prohlídce v porodnici, kdy mi provedli Hamiltonův hmat, který může porod vyvolat. Poté jsme odjeli zpátky domů. Dobu se nic nedělo, ale kolem sedmé hodiny večer se začala už Adélka hlásit na svět. To už jsme jeli do slánské porodnice najisto,“ potvrzuje maminka Eliška.

Kevin Zelenka, který je prvním regulérním Slaňákem, jelikož rodina žije už dva roky ve městě, přišel na svět 1. ledna pět minut před jedenáctou hodinou s porodní váhou 4040 gramů a měřil 54 centimetrů.

Jak prozradila pětadvacetiletá maminka Nikola Zelenková Müller, jméno Kevin je pro oba rodiče velmi důležité. Je inspirováno americkou kultovní vánoční komedií Sám doma, kde je hlavním hrdinou chlapec Kevin ztvárněný dětskou hereckou hvězdou Macaulayem Culkinem.

„Věděli jsme, že budeme mít chlapečka a oba chtěli Kevina. S manželem Václavem odmala ten film zbožňujeme a dokonce jsme si před časem udělali i výlet do New Yorku a navštívili filmová místa, kde se tři díly slavného snímku natáčely, ať už to byl Central Park nebo hotel Plaza,“ řekla šťastná maminka.

První Kladeňačkou roku 2021 je Ivetka

Regulérní první Kladeňačkou letošního roku je holčička Ivetka. Jelikož i v kladenské porodnici platí zákaz návštěv, primář kladenské porodnice Štěpán Urbánek Kladenskému deníku po telefonu sdělil, že se dívenka se narodila 1. ledna v 9.20 hodin. Narodila se mamince Karolíně Demeterové z Kladna. Po porodu vážila 3200 gramů a měřila 49 centimetrů.

Jak sdělila telefonicky i maminka Karolína, Ivetka je už její druhá dcera, na kterou se doma těší devítiletá sestřička. „Ivetka se narodila oproti plánu o týden později, o prvenství nám ale nešlo. Jsem hlavně ráda, že mám za sebou těhotenství v tomto náročném období. U porodu byla přítomna paní doktorka se stejným jménem, Karolína Chlebušová. Takže i té patří moje poděkování a všemu zdravotnickému personálu,“ sdělila šťastná maminka, která obě děti rodila v kladenské porodnici.

Ivetka se na svět začala podle vyprávění maminky hlásit hodinu před půlnocí uplynulého roku. „To už bylo jasné, že vše směřuje k porodu. Ještě jsem chvíli vyčkala a kolem třetí ráno na Nový rok mě rodiče již odvezli do porodnice. Porod byl přirozený a obě jsme v pořádku a zdravé,“ dodala Karolína Demeterová.