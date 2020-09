Město Olomouc tak má, spolu se zamýšleným konceptem Středoevropského fóra (SEFO), další významné lákadlo pro turisty, kteří se chystají objevit kulturně historický klenot skrytý v srdci Moravy.

Nápad na zrození galerie je zhruba pět let starý, původní myšlenkou bylo najít prostory pro výstavu části sběratelovy sbírky. Ten se nakonec rozhodl koupit budovu poblíž olomouckého nádraží a při zachování její historické hodnoty se pod jednou střechou zrodila rozlehlá galerie i s rezidenčním uměleckým ateliérem, coworkingové centrum a sofistikované bistro.

Od otevření koncem července už svěží program pro mladé lidí obstarávají nejrůznější diskžokejové, stand upy, bussiness talky, divadlo, kino, nechybějí workshopy a umělecké kurzy.

Galerie ovšem nemá charakter prodejního místa.

„Chceme lidi spíše vychovávat a ukázat jim současné umění, vysvětlujeme jim, v čem je hodnota. Dostávají mimořádnou možnost vidět opravdu kvalitní díla. V Telegraph Gallery nejde koupit vystavované exponáty, kvůli tomu nevznikla. V případě poptávky však dokážeme zprostředkovat prodej, když propojíme umělce a toho, kdo má o dílo zájem,“ říká hlavní kurátor Telegraph Gallery Jan Kudrna.

Ještě do poloviny září probíhá v galerii výstava Signál I., která představuje výběr kvalitních děl ze sbírky zakladatele galerie.

„Společným leitmotivem je sběratelství. Instalace má připomenout fungování mozku sběratele, který občas něco zasouvá do podvědomí a něco naopak upřednostňuje. A stejně jako se v průběhu času mění sběratelovy preference, promění se i výstava, stala se živým organismem. V jejím průběhu jsme reinstalovali některá umělecká díla, abychom evokovali sbírkotvorný proces, který se odehrává v každém sběrateli,“ vysvětluje kurátor Kudrna.

Telegraph Gallery má i svou rezidenční část – v ateliéru v horní části budovy tvořil po celý červenec a srpen malíř z rumunské Kluže Radu Baies.

„Rezidence jsou unikátní a podmínky, za jakých u nás mohou umělci tvořit, jsou pro ně velmi příznivé. Snažíme se jim vytvořit pohostinné prostředí a inspirovat je k solidní tvorbě,“ vysvětluje Robert Runták, v čem je kouzlo nabídky rezidenčního pobytu.

Autoři podle něj rádi změní domácí prostředí, v němž občas dojde k vyčerpání inspirační možnosti.

„Jsou dokonce umělci, kteří žijí na rezidencích celý rok, jen pád dní v roce tráví doma. Radu Baies má silné publikum a přes sociální sítě budí jeho olomoucká tvorba okamžitou pozornost,“ doplnil zakladatel galerie.

Nové otevřená olomoucká galerie se nevyhnula kritice za původ peněz, z nichž byla sbírka pořízena. Robert Runták léta působí jako ředitel jednoho z nejznámějších exekutorských úřadů v zemi.

„Nevidím ale nic tak špatného na tom, že umění provozuje zaměstnanec exekutora. Podle mě jde o předsudky a ty nejlépe umlčíme tím, že budeme poctivě pracovat a že ukážeme lidem krásné umění, za jakým by jinak museli jezdit světa kraj,“ komentuje námitky kritiků Robert Runták, podle jehož názoru je výhodou poloha galerie u olomouckého vlakového nádraží.

„Z Prahy k nám člověk dojede pohodlně vlakem za dvě hodiny, vystoupí a za dvě minuty je v galerii. A co uvidí, to stojí za výlet. Od konce září to bude například výstava významného českého fotografa Ivana Pinkavy. Přijeďte, nebudete litovat. A pokud se nám do té doby podaří dokončit i poslední zbývající část Telegraphu – Lounge, můžete se v ní rovnou ubytovat. A získat nový zážitek, jemuž se nemůže jen tak něco vyrovnat“ slibuje zakladatel olomouckého Telegraphu.

Výstava Signál I – probíhá do 13. 9. 2020

Kurátor: Martin Drábek

Architekt: David Vojtuš

Grafický designér: Jakub Kovařík

Vystavení autoři: Klára Hosnedlová, Vladimír Kokolia, Jiří Kovanda, Pavla Malinová, Marek Meduna, Michal Pěchouček, Alexander Tinei, Květa Válová a další.

Komentovaná prohlídka s autorskou dvojicí Martinem Drábkem a Davidem Vojtušem se uskuteční 9. září v 18 hodin. Telegraph Gallery je otevřena úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstup na výstavu i komentované prohlídky je zdarma.