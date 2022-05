"Nehrál jsem dobře, tak jsem rád, že se to pak otočilo," culil se hrdina utkání David Pastrňák. Češi zápas otočili ve třetí třetině třemi góly během dvou minut a 46 sekund. "Jsem rád, že to vyšlo a pomohl jsem týmu k medaili. Jsem na kluky pyšný. Doufejme, že to českému hokeji pomůže a zvedne sebevědomí. Už se těšíme, až se vrátíme domů a oslavíme to s fanoušky."