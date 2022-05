Cesta ke zlatu

Porážka 2:3 s Norskem hned ve druhém vystoupení na MS v roce 2010 byla v první chvíli vnímána jako historický neúspěch podceňovaného týmu. Jenže pak přišel dnes už legendární Jágrův výbuch na adresu těch hokejistů, kteří účast na šampionátu odmítli, mužstvo pod taktovkou Vladimíra Růžičky se semklo a nakonec vydřelo senzační zlato.

„Teď už vím, co to znamená jít do turnaje úplně odepisovaný. Skoro nikdo nám nevěřil, ale to, co jsme dokázali, jsme si zasloužili,“ povídal brankář Tomáš Vokoun, klíčová opora mistrů světa. Ten mimochodem v duelu s Nory nechytal, přednost tehdy dostal Ondřej Pavelec.