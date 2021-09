Poslední změna je podle prvních reakcí krokem vpřed. "Je důležité, že vzniklo i typografické logo, ten prostý modrý nápis, který se směle může posadit vedle UEFA nebo FIFA," dodal Pomikal, který prozradil, že se tvůrci inspirovali ve Walesu. "My upravili lva, oni takto vylepšili svého draka."

Nejoblíbenější a členskou základnou největší sport v Česku měl v minulosti různá loga, někdy to byla jen razítka na oficiální dokumenty. Historik Jaroslav Kolář napočítal dodnes čtrnáct "obrázků".

"Letos slavíme 120 let od založení fotbalové asociace na českém území. Proto jsme se rozhodli upravit logo, abychom měli jednotnou identitu a zároveň jsme zachovali určitou kontinuitu," vysvětlil Jiří Šidliák, místopředseda FAČR.

Na první pohled je to maličkost. Informace, kterou zaznamenáte a brzy zapomenete. Ovšem nové logo fotbalové asociace stojí za pozornost. Nejen proto, že se na něm podílel Miroslav Pomikal, kreativní ředitel nadnárodní agentury a mimochodem fanoušek Slavie.

