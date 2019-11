ZŠ Otvovice má školní vzdělávací program s názvem Škola plná pohody

Základní škola v Otvovicích, která byla založena v roce 1857, je dnes moderní školou. Škola ve svém školním vzdělávacím programu má název Škola plná pohody, a to chce tato 'základka' také svým dětem poskytnout.

Forma malotřídní školy je pro pedagogy náročná, ale žáci cítí rodinné prostředí a zájem zaměstnanců. Malotřídní školy jsou z tohoto důvodu řazeny mezi školy alternativního typu.

Otvovická škola chce dětem z vesnice poskytnout možnost se podívat do kina, divadla, seznámit se se zákonitostmi přírody v Centru ekologické výchovy v Brandýsku. Škola pracuje v projektu Aktivní škola a je zapojena do celoroční akce Ovoce do škol.

Budova školy prošla v létě 2018 rekonstrukcí, díky které byla navýšena kapacita. Od školního roku 2018/2019 je škola určena pro žáky od prvního do pátého ročníku. Žáci se vzdělávají ve třech třídách. Kapacita školy je padesát žáků.

I v letošním školním roce je pro žáky otvovické školy k dispozici školní družina pod vedením vychovatelky Anny Turkové. Kapacita družiny je dvacet žáků, kdy jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. ročníku a žáci dojíždějící. Družina je otevřena od 6.30 do 15.30 hodin.

První třída pod vedením Jitky Petřinové. Foto: Deník / Jan Brabec