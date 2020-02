ZŠ Žilina

V žilinské škole je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radostná škola pro život, v němž se škola zaměřuje na rozvíjení všech klíčových kompetencí u žáků.

Ve všech třídách je malý počet žáků, což umožňuje učitelům individuálnímu přístupu ke každému dítěti a je tak zajištěna vysoká efektivita výuky. Na některé předměty jsou ročníky spojovány. Spojení ročníků vede k rozvoji sociálních dovedností, k vzájemnému opakování a prohlubování učiva. Kromě klasické výuky ve škole navštěvují žáci školy kulturní i historické památky, jezdí do Planetária, do divadel,muzeí, galerií, připravují články do místních novin, vystavují v prostorách OÚ, pořádají vánoční besídku, čarodějnice, zahradní slavnost nebo třeba projektové dny. Dětem je nabízena spousta zájmových kroužků.