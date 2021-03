GLOSA: Disciplína musí bejt!

Přituhlo venku, přituhlo uvnitř. Společně jsme vstoupili do druhého roku covidového a držíme zuby nehty. Virus se stále ještě nevzdává své vlády a stejně tak vlezlá zima. Pohledem kladenských a slánských zdravotníků to zatím na zvrat k lepšímu ani v nejmenším nevypadá, ale díky tomu, že jsme najeli na tvrdý lockdown, mohlo by snad již za pár týdnů problesknout pomyslného světélko v nekonečném tunelu.

Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Zkusme se proto všichni „kousnout“ a vydržet snad už poslední ultramaratonskou etapu. Síly docházejí, padáme na ústa, už to nejde. Ale člověk vydrží moc a snad nám, a lépe řečeno, zdravotníkům, ještě nějaké síly zbyly a dokážeme společně již proběhnout brzy cílovou páskou. Bez ohledu na pochybení a vadné příkazy z nejvyšších míst se nyní zaměřme důsledně každý sám na sebe a snažme se před cílem neselhat. Když jsme to vydrželi rok, už to dáme! Možná ještě přijde pár nečekaných strmých kopců a propastí, ale nezbývá, než vydržet. Stejně jako před každou velkou zkouškou, se proto musíme nyní vystříhat všech světských radostí a hospody i kamarády nechat na později! Jen tak může být odměna zasloužená. Dočkáme se! A zase bude fajn. KOMENTÁŘ: Testuju, testuješ, testujeme... Přečíst článek › Hlavně nic neuspěchat. Jinde na zeměkouli už to zvládli. Tak proč ne my, v české kotlině. Osobně se držím hesla: Pro velké cíle je potřeba obětovat menší! Něco ztratíme, ale hodně tím získáme. Zapomeňme proto na švejkování a z Haška si opakujme v těchto dnech ponejvíce hlášku: Disciplína, vy klucí pitomí, musí bejt!

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu