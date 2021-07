Po dlouhém zvažování, zda dětská hřiště otevřít, či nikoli, následovaly příklad kladenské radnice i další obce v okrese. Původně sice chtěli, ti váhavější, dostát doporučení vlády a kvůli soustavně se šířícímu koronaviru nemínili caparty na atrakce vypustit. Obávali se nejhoršího - nekázně a nákazy. Tlak rodičů byl ovšem tak velký, že „vyměkli“ i ti nejzarputilejší a pásky nakonec odebrali. Sklidili od veřejnosti ovace. Ovšem, co se nestalo.

Z některých hřišť se rázem stala, řekněme, „covidiště“. Děti menší i odrostlejší berou hřiště útokem hlava nehlava a z vládních nařízení si udělaly dobrý den. I dobře míněná rada se minula účinkem a caparti dovádějí v chumlu bez ústenek, jak jim velí temperament.

Nepomůžou prosby ani hrozby, a co si domů kdo přinese, je otázkou. Je dobře, že si ti nemenší zase mají kde hrát, i tak by však neměly ztrácet dohled nás, dospěláků. Sice se jich po roce alespoň na chvíli zbavíme, ale je třeba mít na paměti, že my dospělí, jsme pak těmi prvními na ráně.

Děti „coviďáka“ přechodí ve valné většině patrně jen s rýmičkou, ovšem i v této chvíli je potřeba myslet na dříve narozené. Následná návštěva rozjásaných děcek u prarodičů by totiž mohla být tou poslední.