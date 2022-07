Jelikož se lidé v Kladně i Slaném aktuálně potýkají s omezenou dostupností venkovních bazénů, mnoho návštěvníků nezřídka míří k přírodním vodním tokům, kde je navíc vstup zdarma a uspořené finance mohou využít k osvěžení třeba v místní restauraci.

Tradičně nejnavštěvovanější také lidmi z Kladenska je řeka, která vzniká soutokem Mže a Radbuzy v Plzni a až k soutoku s Vltavou a dnes ji známe jako Berounku. Zajímavostí jistě je, že Ottův slovník naučný, který byl považován ve své době za největší českou encyklopedii, ještě v roce 1901 uváděl nikoli Berounku, ale právě Mži jako řeku ústící do Vltavy.

Ať už nese řeka název jakýkoli, jednou z vyhledávaných lokalit na tomto toku je poblíž Sýkořice Valentův mlýn. Krásný splav uprostřed zalesněného kaňonu a blízkost hospůdky na Valeňtáku, zaručuje vše, co v parném dni potřebujeme. Osvěžení v řece zpestří pohled na nekončící zástupy proplouvajících kanoistů užívajících si pohodu a klidný proud řeky a dnes i usměrněný splav. A navíc, skoro nic to nestojí, pokud sem dojedete na kole a svačinu přihodíte do batohu.

Co dodat, léto je tu a záleží pouze na vás, zda dáte přednost přeplněným placeným chlorovaným koupalištím, nebo romantice u Berounky, kde se kromě vás sice koupou i hafani, i to je tady ale celkem normální a pár chlupů ještě nikdy nikoho nezabilo. Je prima vystoupit občas z komfortní zóny a užít si přírodu se vším všudy. Čistou sprchu máme nakonec přece jen doma.