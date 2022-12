Kdybychom si alespoň jednou odmysleli, že musíme svým blízkým něco dát, konečně budeme mít všichni kýžený pokoj. My i oni. Proč si nedat jen přítomnost vlastní osoby a trochu víc té lásky, na kterou nemáme všichni během roku čas.

Pokud existuje Pán Bůh (a stejně tak Ježíšek), rozhodně si nepřál na nás uplést bič, neboť jeho syn byl zbičován dost a na sebe už prý naše hříchy vzal. A my se stejně rok co rok bičujeme, abychom vymysleli ten nejoriginálnější dárek pro naše bližní a způsobujeme sobě i druhé straně nejednou nemilé překvapení. Snad abychom na utrpení Ježíše nezapomněli. Někdy se mě zmocňuje pocit, že Pámbů je nejvyšší manažer všech supermarketů a tohle všechno si na nás vymyslel jako kanadský žertík. Ale tak to určitě není, spíše nějaký vykutálený pozemšťan toho lidským způsobem zneužil.

S úcty k darujícímu pak nechce obdarovaný z domu nadbytečný krám vyhodit, protože to myslel dotyčný s láskou a je nám trapně, jelikož za nevhodný dárek vydal dárce nekřesťanské jmění. A co takhle jednou býti skutečnými křesťany a obdarovat se pouze v duchu. Zkrátka se domluvit, že se pod stromkem jen políbíme a popřejeme si, že Pámbů dal, jsme zase všichni spolu a dárky nechat jen těm nejmenším, kteří na Ježíška ještě věří.

Ušetříme si s tím notnou dávku stresu a nervů a všichni budeme nakonec spokojení. A kdo ne, tak mu věnujte obálku naditou penězi, ať si koupí, co jemu dobré jest.

Já osobně jsem pro zážitky. Ty nám nikdo nevezme a z nich čerpáme po zbytek života. Tak se zkusme letos jen tak sejít a užít si vzájemnou přítomnost, vyprávění, hudbu a nebo třeba společně kino či divadelní představení. Zážitky zůstanou a na památku fotografie. Vyzkoušejte to také. Zaručeně to funguje. Pokud máte své nejbližší skutečně rádi, víte, co jim svědčí a není nad to přítomnost prožít společně.