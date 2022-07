Další slunečný letní víkend je za námi, a i díky tomu bylo na Kladensku možné navštívit několik fajn akcí pod širým nebem. Kdo netrávil čas u vody, mohl si užít koncert Marka Ztraceného, jít se podívat do Slaného na legendární závod historických vozidel nebo třeba vyrazit do Velvar na kulinářský food festival. Několika akcí jsem se sama zúčastnila a musím říct, že všechny stály za to.

Co mě ale nepříjemně překvapilo, bylo podivně neurvalé chování některých lidí. Byla jsem tak svědkem nesmyslné vyostřené rozepře čekatelů na grilovanou klobásu u stánku s občerstvením či hádek dospělých před skákacím hradem, kdy Jiříček předbíhal Terezku a vše zostra řešili jejich rodiče. Nevím, co si o tom myslet. Snad jsem to v minulosti přehlédla, snad za zvýšené napětí mohou dva roky sociální izolace v covidu, válka na Ukrajině, neutěšená situace v Evropě, nebo rostoucí ceny všeho, které většinu Čechů co nevidět nekompromisně semelou. Ale proč se mlít a mydlit už teď, proč si neužít letní pohodu v pohodě. Je škoda, že největší zlo si nakonec děláme sami.

GLOSA: Světáctví za pár stovek! Vidět Vary a nezemřít

Řečeno slovy klasika: „Titanic se sice potápí, ale na palubě se stále tančí.“ Nezbývá tedy než věřit, že se politická a ekonomická situace v Evropě jednoho dne zlepší a lidé dostanou zpět vytoužené jistoty. A kdyby přece jen ne, bude prima se k sobě chovat aspoň hezky, nic to nestojí a život každého z nás bude pak snesitelnější. Mějme fajn léto a tančeme dál.