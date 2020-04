Zvířata v Zooparku Zájezd nemají pomalu už co jíst, jelikož stále nepřicházejí návštěvníci a soukromá zoo je přitom na penězích veřejnosti přímo závislá. Deset let vytrvalé práce, výzkumu a úspěchu s odchovem jedinečných zvířecích druhů by tak mohlo přijít už za pár týdnů vniveč.

Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Návštěvníci telefonují, postávají s dětmi zklamaně u cesty a tak rádi by si prohlédli alespoň venkovní expozice. Bohužel to není možné. Pro mnohé je to stěží pochopitelné. Uvolnění pro tento typ činnosti má přijít nejdříve koncem května a to je věčná škoda.