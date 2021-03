GLOSA: Když nemá respirátor obchodník, napíše to na regál. A co ty, občane?

Večer vám je obchodník neprodá, protože nejsou na skladě, ráno je však bude vyžadovat. Musí, protože to stanoví vládní nařízení týkající se opatření proti šíření koronaviru. Řeč je o respirátorech třídy FFP2, jejichž použití by od čtvrtka mělo znamenat podmínku pro vstup do krámu.

Respirátory třídy FFP2 jsou místy nedostatkové zboží. | Foto: Deník / Milan Holakovský