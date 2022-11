Neopakovatelnou atmosféru pohřebišť v dušičkovém čase dotvářejí plápolající svíčky na hrobech a pomníčcích. V minulém týdnu se ale v televizi objevila reportáž o jednom ze hřbitovů na Kladensku, kde reportéři upozornili na skutečnost, že místo je neosvětlené a pozůstalí klopýtají v šeru mezi hroby.

Glosa: Lidskost především

Návštěvy hřbitovů jsou přitom regulovány provozními řády pohřebišť, včetně otevírací doby, která je po většinu roku od 9 do 17 hodin. V období dušiček bývají díky vstřícnosti správců dveře hřbitovů otevřeny leckde až do 20 hodin, což pak jednou v roce může přinášet problémy s nedostatkem světla.

Určitě se shodneme, že vše by mělo být směrováno k maximální bezpečnosti návštěvníků hřbitovů, rozpočty obcí jsou však více než napjaté a vybudování veřejného osvětlení na hřbitovech by bylo dalším velkým zásahem do pokladen zejména v současné době energetické krize. Hřbitovů s veřejným osvětlením je tak poskrovnu.

Glosa: Já i ty šetříme na byty

Pokud by se ovšem měly plošně elektrifikovat, vytratila by se z nich veškerá intimní atmosféra. Navíc pozůstalí, mezi kterými jsou ve velké míře babičky, na návštěvy hřbitovů míří většinou za denního světla.