GLOSA: Za co, Pane Bože, za co, trestáš tento prostý lid?

Tak nějak čím dál tím častěji mi v posledních dnech zní v uších slova písničky Tomáše Kluse Za co, Pane Bože, za co? Podzim se chytil pevně opratí, ubývá dne, přibývá šedi, bez teplých ponožek už ráno taky nikam nevyrazíte. Do toho záplavy, roušky, děti nesmějí do škol a strašák covid trhá jeden rekord za druhým.

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Kratochvílová. | Foto: Eliška Němcová

Plukovník se střídá s prezidentem u pomyslného řečnického pultu, a zatímco jedním dechem dojemně prosí o ohleduplnost, tím druhým, docházejícím, pevně dodá, že oslavy 28. října na Hradě budou. Svět se zbláznil. Slova Klusovy písně v mé hlavě nabírají na síle. „…Léta už tajím svoji příslušnost, v zemi co vyměnila hrubost za slušnost, bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papaláši hrající si na Bohy…“ Druhá karanténa: Nezavinili jsme ji, ale dodržujme ji Přečíst článek › Lépe bych to asi neřekla a už vůbec nezazpívala. Tady ani zdaleka nehraje hlavní roli covid a počty nakažených. Kam se vytratila prachobyčejná lidská slušnost, úcta k druhému člověku, pokora před Bohem, nebo alespoň před něčím. Současná krize není jen krizí koronavirovou, je to především krize základních morálních hodnot, kdy by mnozí pro žvanec i fízla za krále volili. A jestli se včas nezamyslíme sami nad sebou a každý nepřijmeme svoji konkrétní odpovědnost, pak bude opravdu ještě hůř. Lékařka Dagmar Nováková pro Deník: Nemocnice budou muset omezit péči Přečíst článek ›

