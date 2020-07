Jak zavtipkoval jeden ze zemědělců, největším nepřítelem zemědělce jsou jaro, léto, podzim a zima. A další dodal: „To víte, zemědělci si pořád na něco stěžují“. Buď málo prší, nebo hodně prší, nebo fouká vítr, nebo nesněží, nebo sněží. Nebo mrzne třeba dva týdny před Pankrácem a jeho kamarády. A to nemá? Nebylo to tak dřív? A nemá být a nebyl vždycky červen poněkud deštivý, aby zalil přírodu před létem?

Medarda je 8. června, ne? Vždyť my už vlastně ani nevíme, jak má normální rok vypadat. Jistý meteorolog či klimatolog pravil, že až přijde normální rok, budeme to všichni považovat za extrém. A to má set sakra pravdu. A možná je tím rokem právě ten letošní.

Jenže to netušíme ještě ani teď. Natožpak před x měsíci, kdy by třeba zemědělci měli nasít plodiny o něco dříve či později, aby vzešly a do patřičné úrovně narostly ve správný čas, který je každý rok někdy jindy. Tedy ne pouze čtvero ročních období, ale desatero variací jest nepřítelem zemědělce.