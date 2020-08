K nápravě je potřeba i něco dělat. Třeba jen to, že budeme třídit odpad, který sami v domácnostech vyprodukujeme. Barevné kontejnery na ukládání plastů, papíru, elektroodpadu, kovu, skla nebo třeba textilu lze přitom vidět i nejen ve velkých městech, ale i v těch nejmenších osadách.

Ani to ale nestačí. Rezervy jsou totiž v nás samotných. Není snad nic horšího, než když si vyrazíte v létě na houby nebo borůvky, a na kraji lesa se válí halda odpadků. Možná to někdo obhajuje tím, že tam přece nejsou odpadkové koše, tak kam jinam by se odpad dal uložit. Tohle ale neberu. S odpadem je to stejné, jako s docela obyčejnou denní tělesnou potřebou. Nikdo normální ji přece nevykonává bezmyšlenkovitě právě tam, kde momentálně stojí, byť by to bylo v soukromí domova.

Věřím, že většina lidí je normální a ví, že stačí dodržet jedno malé základní pravidlo. Co si s sebou do přírody vezmu, to si z ní také odnesu. Vždyť obal od nápoje po jeho konzumaci rozhodně není těžší, než když byl plný limonády.