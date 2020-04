ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

I v době koronavirové, která zavřela školy, platí tvrzení, že vše špatné je k něčemu dobré. Obrátím-li pozornost ke školákům, kterým se ještě před pár týdny vzdělávací instituce spíše zajídaly, a návštěvu školy brali jako nutné zlo, když musí ráno vstát a účastnit se nudného biflování a otravného zkoušení, mnozí změnili názor. Co by za to teď děti daly, kdyby se školy otevřely, potkaly se s kamarády i kantory a jak rády by slyšely výtky školníka, že je potřeba dodržovat kázeň na chodbách a pořádek v šatnách.

Domácí výuka je totiž v mnohém náročnější, zdlouhavá a obtížná nejen pro děti ale i jejich rodiče a potažmo učitele, kteří dřou na přípravách virtuální výuky do pozdních večerních hodin.

Děti i odrostlejší žáci se museli ze dne na den naučit samostudiu a mnozí tím narychlo dozráli, jelikož se k zadaným úlohám musí postavit zodpovědně. Co se nenaučí nyní sami doma, už jindy nedoženou. Vzdělávací plán na nikoho nepočká. A stěží kantoři uznají výmluvy typu: “Já nevím, to se bralo tenkrát, když byl koronavirus!“

Zkušenost je nepřenosná a díky krizi, kterou školáci procházejí, možná konečně pochopili, že jen pilní obstojí, aby bylo v dalším roce nač navazovat. Není od koho opisovat, nejde podvádět a každý musí začít sám u sebe.

Konečně školáci i rodiče možná ocení roli učitelů, o kterých si jindy myslí, že jen poučují, mají přehnané nároky, sami odvádějí minimum práce a užívají si dlouhé prázdniny oproti jiným tvrdě pracujícím. Škola se díky krizi snad opět stane vysněnou institucí, jež nabude vážnosti, jakou mívala v dobách, kdy do školy děti chodily za odměnu a byly tím zproštěny dřiny na polích či dalších prací zabezpečujících obživu celé rodiny.

Třebaže to děti v útlém věku jen velmi těžko chápou, vzdělání je základem všeho a skrze něj se stáváme svobodnými. Svoboda je velmi křehká a dokážeme si jí vážit, až když ji ztrácíme, ostatně jako všeho pomíjivého.