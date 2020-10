Tématem číslo jedna jsou v tomto kalendářním týdnu krajské a senátní volby. Kandidáti aspirující na křeslo hejtmana Středočeského kraje či na post senátora, měli dlouhé týdny na to, aby se mohli předvést svým voličům v tom nejlepším světle. A snažili se velice a předháněli ze všech sil, aby se co nejlépe zviditelnili a lidu zalíbili.

Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Politici objížděli voliče na kolech, zřizovali letní kina, přestřihávali pásky u nově postavených škol, jiní sázeli třeba růže. Každý dělal, co mohl, aby to co nejvíce vylepšilo jeho image.