Komentář Kateřiny Nič Husárové: V boji o záchranu seniorů se nesmíme dát!

Chraňte seniory, pomáhejte seniorům, buďte k nim ohleduplní! V době krize kolem koronaviru to slyšíme ze všech stran. Oprávněně, právě senioři jsou nemocí nejvíc ohroženi. V Česku by měl každý vědět, že ven bez roušky se teď nesmí. Někteří to přesto záměrně ignorují. Rozum zůstává stát zvlášť nad „sebevrahy“ z řad seniorů, které máme chránit nejvíce.

Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Denně tak potkávám na sídlišti například ženu venčící psíka, odhadem sedmdesátnici, která si opatření k srdci nebere a s rouškou zkrátka chodit nebude. „Nikdy jsem to nenosila a už to dělat nebudu! Jsem stará, na mně už nezáleží,“ vysvětluje, proč se prochází po venku jen tak. Za dostatečnou prevenci považuje, že na ostatní pejskaře už zdáli pokřikuje: "Nechoďte ke mně, nemám roušku!“ Upřímně je mi líto jejích vrstevníků, kteří se s ní denně potkávají, přitom sebe i okolí chrání. Komentář Kateřiny Nič Husárové: Nechytračme počesku! Přečíst článek › Vláda vymezila návštěvní dobu v obchodech, aby si mohli starší lidé pohodlně a bezpečněji nakoupit. Několikerá změna vyhrazené nákupní doby sice mohla být zpočátku matoucí, přesto by senioři už mohli vědět, kdy mají nakupovat. Někteří ale nedbají a cíleně a záměrně vyrážejí na lov do krámů i několikrát denně. Jistě, nikdo jim to nezakazuje, ale proč zbytečně riskují zdraví a život? Posledním příkladem za všechny je odmítaná podaná ruka dobrovolníků. Mladí zdraví studenti a další obětavci jsou denně nastoupeni v plné zbroji. Kromě díků na straně jedné narážejí také na nepochopení, nezájem, odmítání, spílání i hrozby ze strany seniorů. Je potřeba chápat, že někteří starší lidé mohou být znepokojeni a vyděšeni tím, co se kolem nich děje. Někteří se neorientují v změti příkazů a zákazů. To je však neopravňuje k tomu, aby se chovali rizikově či neomaleně. Výše zmíněné bezohledné seniory si proto dovolím za jejich prohřešky pokárat a přivést k zamyšlení. A vyseknout poklonu všem mladým a dalším obětavým lidem v produktivním věku, kteří neúnavně bojují v první linii a snaží se oněm nerozumným starším zachránit zdraví a život i proti jejich vůli. KOMENTÁŘ: Nosit roušky jsme se naučili. Využijme je i při chřipce Přečíst článek ›

