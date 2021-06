V kladenském legu postavili další nádherný vůz. Po pojízdném Bugatti Chiron a nepojízdném modelu McLaren Senna konstruktéři tentokrát z dílů Lega zhotovili model 1:1 italského závodního vozu Lamborghini Sián. Ovšem z oblíbené stavebnice už vznikl nespočet krásných a ohromujících věcí. Z lega lze vlastně vytvořit cokoliv, včetně dokonalého muže.

Potencionální majitelka by si každý kus přizpůsobila k obrazu svému. Určí si barvu a délku vlasů, výšku, typ postavy a případná tetování a jiné zdobení těla. Lamborghini je tvořené 400 tisíci kostičkami a jeho návrh a výroba trvaly 8660 hodin. To je zhruba 360 dní a nocí. Uznávám, rok pracovat na svém vysněném protějšku je trochu náročnější, ale je nutné brát v úvahu, že častokrát žena stráví hledáním pana dokonalého celý život. Takže počáteční manuální investice se jistě vyplatí.

Takže si, milé dámy, postavíte si muže z lega a teď, co s ním? Ani Lamborghini nebylo pojízdné, i když mu v továrně dali pravá kola s pneumatikami. Dokonalý vzhled samozřejmě není všechno, ale je to příjemnější než nic. Naopak. Není nic krásnějšího než si vlastnosti, povahu a chování svého vysněného muže idealizovat. Ideály vám, aspoň do dosažené určité věkové hranice, nikdo nesebere. A že když se chce, všechno jde, dokázal jistý šestatřicetiletý muž z Hongkongu, který se po roční známosti zasnoubil se svou gumovou pannou.

Šťastný budoucí manžel dokonce dostal od výrobce své milované k zásnubám zdarma její náhradní hlavu.

Muž z lega by se klidně mohl stát dobrým společníkem na dlouhé zimní večery. Když už nic jiného, bude napjatě poslouchat vaše zážitky z práce a vždy s vámi bude souhlasit. A nikdy vás nezraní. Tedy pokud se nezačne drolit a vy zrovna půjdete v noci bosa na toaletu. To je pak bolest nepopsatelná. Takže na svého muže raději použijte lepidlo.