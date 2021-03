Pracoviště má moderní vzduchotechniku a kromě jiného řadu kancelářských prostor, knihařskou dílnu i speciální místnost pro vzácné tisky. Aby bylo o knížky dobře postaráno, systém dokáže velmi přísně pohlídat veškeré, i minimální, teplotní výkyvy a změnu vlhkosti.

Vše je skutečně velmi sofistikované a odpovídá nejvyšším nárokům a technickým možnostem jedenadvacátého století. Přesto mě trochu mrzí, že se při vší dokonalosti zapomnělo tak trochu na lidi.

Depozitář, který je vzdálený několik desítek metrů od stávající knihovny, nemá totiž vůbec žádné, ani to nejmenší, podávací okénko a zaměstnancům knihovny nezbude, než desítky těžkých knižních svazků nosit denně sem a zase zpátky přes hlavní frekventovanou silnici Generála Klapálka, patrně v nákupním košíku. Vedení knihovny proto zamýšlí pořízení mopedu nebo rikši, aby knihovníci netrávili valnou část pracovní doby nošením knih sem tam. Mimo to, kličkovat denně přes páteřní komunikaci plnou semaforů a aut, není právě nejbezpečnější.

Pochopitelně, knihovníci jsou nadšeni, že se po desítkách let dočkali centrálního knižního skladu, ale k dokonalosti mu zkrátka malinko chybí. K zamyšlení a možná i trpkému úsměvu přispívá navíc skutečnost, že místnost pro vzácné tisky je, odhadem, velikosti čtyřpokojového bytu. Vezmeme-li v potaz, že Kladno disponuje v současnosti pouze jediným vzácným tiskem, zhruba dvě stě let starým, je to na pováženou.

A v neposlední řadě, temperování a ventilaci úložných prostor pojali konstruktéři s takovou přesností, že by knihovně mohlo závidět kdejaké muzeum či národní archiv. Energetická náročnost jistě značná, když pomyslíme, že jde jen o půjčovnu knih. Po prvním roce vyúčtování se tak možná někomu protočí panenky.