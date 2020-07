KOMENTÁŘ: Odhoďme předsudky. Šanci si zaslouží každý

Zcela unikátní akce se uskutečnila na zřícenině hradu Krakovec. Tamní kastelán Jiří Sobek spolu s vězeňskou službou z Oráčova a Drahonic umožnili handicapovaným lidem, aby se podívali i do zcela výjimečných prostor zříceniny hradu, na němž měl údajně před odchodem do Kostnice kázat mistr Jan Hus. Jak to udělali? Handicapované osoby snášeli po schodech odsouzení. Samozřejmě ti dobře prověření, neagresivní.

Odsouzení pomáhali handicapovaným na Krakovci. | Video: Deník / Miroslav Elsnic

Na jednom místě se tak setkali lidé z naprosto rozdílných světů, ale přeci jen něco mají společného – jsou omezeni na svobodě. Zatímco lidé na invalidních vozících kvůli nemoci, úrazu a podobně, ti druzí kvůli trestné činnosti. Kaňkou tak trochu na zcela unikátní a smysluplné akci zůstal fakt, že prohlédnout si podzemní prostory hradu přijali pouze členové Sportovního klubu vozíčkářů z Prahy. Ostatní odmítli. Jedním z důvodů byly předsudky vůči odsouzeným. I sám kastelán Jiří Sobek přiznal, že některými organizacemi byl i hned při představení akce odmítnut. Na jedné straně se to zdá být pochopitelné, z opačného pohledu zcela absurdní. I vězni jsou lidé a někteří se v nápravném zařízení neocitli za násilnou trestnou činnost, ale například kvůli vlastnímu selhání v byznyse, souhrou nešťastných náhod a podobně. Házet je všechny do jednoho pytle je chyba. Prosím, dejme jim šanci a odhoďme předsudky. Někteří sami na Krakovci ukázali, že nechtějí jen ve svém "vězeňském domově" pouze čekat do vypršení uděleného trestu, že chtějí pomáhat. Vždyť přece chybovat a mýlit se je lidské, odpouštět božské. Šanci, i když třeba několikátou, si zaslouží každý.

