Vlastníkem zdi, hřbitova, gotického kostela i zvonice je církev. Město je pouze správcem hřbitova. O jeho úklid a věci s tím spojené se stará. Na opravu zdi jsou ale v Kladně krátcí. Do cizího majetku město investovat nemůže. Jednání obou institucí přesto roky nikam nevedou a s množstvím narůstajících lejster se díra ve zdi, která je kulturní památkou, zvětšuje.

Hlavní vchod na hřbitov je stále pevně uzamčen a klíče mají pouze povolaní. I to je absurdní, když obří dírou ve zdi může kdokoli vstoupit.

Více než pietní místo připomíná nyní pohřebiště výjev z hororového filmu, kde na vás ze země vykukuje tu obnažená urna a z propadlého hrobu trčí zetlelá rakev. Pohřbívání se stává pro pozůstalé nedůstojným a při posledním rozloučení musíte navíc postát mezi sutinami zdi, která nikoho nezajímá.

I poslední komunikace magistrátu s církví dopadla tak, že vlastník zaslal kladenským úředníkům svůj právní názor na věc, ve kterém opravu odmítl. Magistrát proto nelenil a již předloni svoji výzvu o zjednání nápravy zopakoval. Tentokrát bez jakékoli reakce.

Jak je patrné, pozůstalým dochází trpělivost a pomáhají si lidovou tvořivostí. Naposledy se kdosi o vyspravení opukového zdiva pokoušel zčásti cihlami a silikonovou montážní pěnou. To také nevypadá právě esteticky a navíc dotyčný riskuje postih za nakládání s cizím majetkem.

Nezbývá tedy než zeď obcházet po špičkách a potichu čekat, až celá spadne a možná i na to, až se někomu něco stane. Je to smutné, ale většinou až potom se dají v našich končinách věci do pohybu.