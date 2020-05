Nyní deváťáky ze všeho nejvíc zajímají přijímací zkoušky, jež jsou pro mnohé odedávna obávaným strašákem. Všichni víme, že čas v závěrečném pololetí je neúprosný. Nároky učitelů vysoké a atmosféra vypjatá. Je na každém, jak se s velkým finále popere a na koho budou čekat vavříny v podobě potvrzení o přijetí ke studiu, nebo velké fiasko a otazníky, kam dál, když přijímačky neudělám….

Pro deváťáky začal školní rok nabírat zvýšené tempo tradičně okolo Vánoc, následovaly krátké zimní prázdniny a v hlavě měli už jen přibližujícího se démona v podobě přijímaček. Začátkem března se deváťáci ještě naposledy odreagovali při krátkých jarních prázdninách, a pak už nadešel čas pilného šprtání.

Přišlo však něco neočekávaného. Jakýsi virus obletěl zeměkouli a nevyhnul se ani naší zemi. Obrátil svět vzhůru nohama a ani v Čechách nezůstal kámen na kameni. A to platí i ve školství.

Kdybyste školákům v září vyprávěli, že se jim týdenní jarní prázdniny prodlouží o téměř dva měsíce, asi by vás zavřeli někam do ústavu a nechali vás tam hodně dlouho, než své tvrzení neodvoláte. Jenomže ono se to stalo!

A co na to školáci? Po první euforii, že nechodit do školy je zcela legální a jejich rodičům za to nehrozí žádné postihy, nastala tvrdá realita v podobě domácí školy a jediný kontakt s učiteli existuje díky připojení přes internet. Improvizované, ale logické. A nejlepší jak z toho vyváznout bez újmy, je zadané úkoly si dobře naplánovat a svědomitě vypracovávat každý den. Méně pilní pak nutně musí vše dohánět o víkendu.

V tomto týdnu se konečně alespoň některým deváťákům poprvé trochu uleví, jelikož mohou mezi prvními po nedobrovolných „koronaprázdninách“ opět do škol.

Nezbývá, než jim popřát, aby v nelehké době úspěšně naskočili do původního režimu a zvládli nejenom přijímačky, ale i vstup do velkého cirkusu světa dospělých, který si uplynulými týdny domácího samostudia už tak trochu vyzkoušeli.

Život totiž není jen o tom, co dobře známe a máme zažité, ale i o tom, co nám nečekaného připraví. A možná se letošní nečekaný koronazvrat jednou ukáže jako ta nejlepší škola života. A jediné co i v této krizi pomůže, je, se učit, se učit, se učit!