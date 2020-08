Mládež je ovšem vynalézavá, odradit se nedala, na tržišti se schází dál a posedává pro změnu na tamní zídce.

No a trhovci? Ti mají zkrátka smůlu. Přebytky ze svých zahrad nabízejí nyní nedůstojně přímo ze země. Někteří si pomohou vlastním skládacím stolkem, jiní krabicemi. Kultura prodeje zoufalá.

A protože má tržiště nyní nového správce - městské Technické služby, podnik dává celý prostor do pucu a do místa by měl přibýt i nově uzamykatelný stánek určený k prodeji produktů z městského zahradnictví. Veřejnost proto doufá, že se najde i elegantní řešení, které zvedne trhovce ze země.

Za dob socialismu přitom bývaly na tržnici například jen obyčejné betonové stoly, které dokázaly roky odolávat nešetrnému zacházení i povětrnostním vlivům.

A třeba by stačilo průchod tržnici přes noc uzamykat, jako to dělají v jiných městech.

Pokud jste si ale mysleli, že se na trh původní stánky vrátí, jste na omylu. Podle místostarosty jsou ve špatném technickém stavu. Pak ale ztrácí logiku, proč byl jeden přemístěn do parčíku před 1. Základní školu a další má prý putovat do areálu nemocnice. Argumenty radnice jsou tedy přinejmenším k zamyšlení i zvolený postup, nejdřív řezat, až potom řešit.