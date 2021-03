KOMENTÁŘ: Testuju, testuješ, testujeme...

Návrat dalších ročníků žáků do školních lavic se prozatím i na Kladensku odkládá, ale plánování hromadného testování školáků na přítomnost covidu pokračuje. První pilotní projekty ve školách ukázaly, že praktická stránka věci by neměla být problémem. Jenže doposud byly zapojené jen některé třídy nebo žáci. Ale aby bylo testování efektivní, je třeba do něj nejlépe zapojit kompletní osazenstvo všech školních tříd.

Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Děti se v některých učebnách střídají, používají stejné sociální zařízení, šatny a podobně. A jak se vedení škol bude moci vypořádat s rodiči, kteří testování odmítnou? A jak zajistit, aby odběr vzorků žáci provedli dle instrukcí a s materiálem bezpečně manipulovali? Další výzva pro pedagogy… Na učitele je v současnosti kladeno stále více požadavků: přibývá administrativy i nároků na komunikaci. Zároveň čelí tlaku rodičů, jejichž názorová rozmanitost na podobu vzdělávání je někdy až neuvěřitelná. A do toho vstupuje testování jako prostředek bránící šíření koronaviru. V některých případech ale bude pravděpodobně příčinou silných emocí. KOMENTÁŘ: Hledáme pozitivní příběhy. Pomůžete? Přečíst článek › Pozitivní výsledek testu může poslat z lavice domů a jeho rodiče do karantény, což se často projeví i snížením jejich příjmů. Ne každý má možnost práce z domova. Právě ekonomické dopady některé lidi od testování odrazují, a to se nemělo stát. Systém kompenzací na ně měl myslet už od začátku pandemie. Pozitivní výsledek testu může poslat z lavice domů a jeho rodiče do karantény, což se často projeví i snížením jejich příjmů. Ne každý má možnost práce z domova. Právě ekonomické dopady některé lidi od testování odrazují, a to se nemělo stát. Systém kompenzací na ně měl myslet už od začátku pandemie. GLOSA: Když nemá respirátor obchodník, napíše to na regál. A co ty, občane? Přečíst článek › Pokud by karanténa neznamenala zásadní dopad na rodinný rozpočet, byla by vůle k testování a hlášení kontaktů s nakaženými určitě od počátku vyšší. Obecně chybí v postupu státu pozitivní motivace obyvatel, která by mohla nahradit část represí. Řada lidí vždycky bude lépe slyšet na možnost odměny a ne trestu. Nejen ve škole.

