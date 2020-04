ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Řekněte, dokázali byste si ještě počátkem března představit, že by se váš školák vzdělával doma? Že by učitelé základních a středních škol vysílali přes nejrůznější internetové komunikační kanály hodiny fyziky, matematiky, dějepisu, přírodovědy a dalších? Asi ne. Stejně tak se někteří majitelé podniků a firem „bránili“ benefitu pro své zaměstnance v podobě homeofficu.

V době nouzového stavu se ukazuje, že to reálné je a v „pokoronavirovém“ světě budou moderní technologie ještě mnohem více využívané na všech frontách. Už teď finanční poradci komunikují při vyřizování běžnější agendy přes internet. Co je ovšem podstatnější, rozhýbat se a plně digitalizovat by se mohl konečně úřednický aparát.

Ano, projevují se i nedostatky, kdy rodiče jsou vystavěni tlaku právě nejen kvůli náročnější výuce, ale i práce z domova. A vše skloubit je poměrně náročné. Na druhou stranu, kdy jindy než v době nouzového stavu a nařízené karanténě vše odzkoušet, získat potřebné zkušenosti včetně těch negativních? Jasně že nyní, i když ne zrovna dobrovolně. A až dorazí další pandemie, budeme zase o něco připravenější. Teď to musíme vydržet a vymyslet…