Přestože existuje od počátku podezření, že voda v rybníce je kontaminovaná ze sousední čističky odpadních vod, která slouží pěti obcím a je už na hraně své kapacity, podezření se dosud nepotvrdilo. Kontrolní vzorky naposledy odebrané vodohospodáři, se jevily jako nezávadné.

Místní rybáři a veřejnost přesto tvrdí, že zejména po deštích teče od čističky často voda zkalená a znečištěná. Do případu by mohli vnést světlo kriminalisté, kteří se případem zabývají a v nejbližších dnech bude policie znát první výsledky vyšetřování.

Nejedná se bohužel o ojedinělou ekologickou katastrofu v oblasti. Lidé ze Slaného a okolí mají dosud v živé paměti případ z jara předminulého roku, kdy tehdy masivně uhynuly tuny ryb v soukromém rybníku Jelen v Luníkově, jelikož se zadusily kvůli zvýšenému obsahu čpavku.

Tenkrát byla velmi podezřelá sousední slánská čistírna odpadních vod se sídlem v Blahoticích, která byla shodou okolností v rekonstrukci a jedna čistící nádrž byla v inkriminovanou dobu mimo provoz. Nejedna fotografie i video tehdy zachytily odtékající kalnou vodu z objektu. Podezření na čističku se však nikdy oficiálně nepotvrdilo a jelikož se nenašel viník, ani přesná příčina úhynu ryb, policie případ po čase odložila.

Rybáři ze Slaného ale svůj boj tentokrát tak snadno vzdát nechtějí a žádají přísné potrestání viníka. Stejně jako veřejnost jsou i úředníci napjatí, jak dopadnou expertizy a jaký bude tentokrát policejní verdikt.

Viník určitě existuje a je nyní jen na orgánech činných v trestním řízení, jak se k případu postaví. Všechno souvisí se vším. Na přítoku od Studeněvsi je přímo závislý i Nový slánský rybník, který kvůli pozastavení přívodu vody vysychá.

Je to patová situace, znečištěná voda se do rybníka pustit nesmí a bez ní jaksi ryby žít nemohou. Je proto nejvyšší čas zakročit a zachránit co se dá. Co už je důležitější než voda!