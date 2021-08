Ve středu 11. srpna na dětském táboře u Mrtníku dostaly děti ze špatné večeře toxikózu. Odneslo jich to 23. První příznaky přišly kolem jedenácté hodiny večer. Do třiceti minut bylo na místě šest posádek rychlé záchranné služby, pražští záchranáři poslali velkokapacitní vůz Atego, vedle na louce přistával vrtulník a pomáhali i hasiči.

Děti byly v co možné nejkratší době rozvezeny do okolních nemocnic, kde se zdravotníci o ně dobře postarali. Druhý den ráno se už většina mladých pacientů vracela zpět do tábora.

Zhruba před měsícem se topil mladý muž v nádrži bývalého lomu Kosov u Berouna. Na místo okamžitě mířily dva policejní vrtulníky, několik policejních aut a sanitka, která posléze v nepřístupném terénu zapadla. V tomto případě se bohužel už nešťastnému muži nedalo pomoci. Přesto byla snaha zachránit mu život obrovská.

Není tak rozdíl, jestli jde o 23 dětí či jednoho tonoucího muže. Naše záchranné složky dokážou reagovat na podobné situace velmi efektivně, koordinovaně a s obrovskou sílou a profesionalitou. Jejich součinnost funguje takto výborně jen díky obětavosti a vynikající připravenosti jednotlivých členů. Drtivá většina z nich svojí službu považuje za poslání a v práci tráví ohromné množství času, mnohdy na úkor svých rodin a koníčků.

Určitě si všichni ještě pamatujeme, jak jsme před rokem během sílící pandemie zdravotníkům a záchranářům za jejich práci tleskali. No, měli bychom to dělat častěji a dát tak najevo, že si jejich úsilí vážíme. Nikdy totiž nevíme, kdy se na ně sami budeme muset spolehnout.