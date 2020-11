Schází nám sice setkávání s příbuznými a přáteli, alespoň v duchu na ně ale můžeme myslet neustále. A čas, který bychom jindy věnovali shánění dárků, lze využít k bilancování, co se nám za uplynulý rok povedlo dobrého a kolika lidem jsme pomohli nebo prospěli.

Letošní Vánoce budou takové, jaké si je uděláme. Uklizený provoněný domov si za pár korun může dopřát každý. A pak už se stačí třeba jen upřímně radovat z toho, že jsme zdraví, nikdo blízký nás neopustil – a pokud ano, vzpomínat na to, co hezkého jsme s ním prožili a jak náš život obohatil.



A co takhle vyměnit letos rozesílání hromadných rádoby vtipných, někdy až protivných esemesek za ručně psaná přání? Po letech oprášit starý adresář, napsat pár řádek na pohlednice a rozeslat je poštou těm, na kterých nám skutečně záleží.



Adresáti budou jistě mile překvapeni a vy možná také, až vám přistane ve schránce ručně psaná pohlednice. Sama tento způsob korespondence preferuji a jsem nadšená, že ve svých přáních mohu být osobní a originální. Ujišťuji vás, že to funguje a radost je oboustranná.