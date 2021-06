Slunce, vedro, pot a mouchy. Klasický letní čtyřboj, na který je nejlepším lékem studené pití a přiměřeně chladná voda. Že se tento desetiletí prověřený postup nezměnil, potvrzují také víkendové statistiky středočeských záchranářů. „Příteli, chvátej SOS“ totiž o víkendu znělo hned několikrát. Tentokrát vždy s dobrým koncem.

I když zásah v Hřebči u Kladna, kde se topila těhotná šestnáctiletá dívka, bude zvláště ve zdánlivě anonymním prostoru sociálních sítí čeřit hladinu ještě hodně dlouho. Léto je teprve na začátku, přesněji řečeno, začalo nedávno. Mnoho měsíců se na něj lidé těší. Když se k tomu navíc po řadě dlouhých týdnů přidá tolik vytoužené rozvolňování vládních opatření, vznikne z toho směs endorfinu, oxytocinu a serotonimu, která velmi často vybouchne v adrenalin a může to skončit inzulínem.

Po pár skleničkách se každý cítí jako Michael Phelps a skáče do vody jako rodilý obojživelník. Fatální chyba je rychlejší než výkřik a tolik vytoužená dovolená se změní v horor. Stalo se to už mockrát a ještě vícekrát se to stane. Ale nezbývá než každému popřát krásné léto plné nezapomenutelných dobrodružství.

Mladší ročníky, ať se pěkně pobaví a nasbírají zážitky, na které budou později s láskou vzpomínat. Starší ročníky, až si dostatečně odpočinou a odreagují se. Samozřejmě, že všichni půjdeme k vodě a ne každý se tam bude chovat jako na výchovném koncertu, ale jedno prosím nezapomeňte: jakmile uslyšíte, že vám dobu strávenou pod vodní hladinou stopuje Libuška Šafránková, bude už pozdě.