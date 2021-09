Článků o elektrokolech, která Kladeňákům slouží už nějaký čas, bylo napsáno mnoho. Neodolala jsem a o uplynulém slunném víkendu jsem se rozhodla elektromotorem poháněný zázrak si zapůjčit a otestovat.

Z padesáti možných stanovišť s koly jsem zamířila rovnou na Sletiště. Blízkost lesa a cyklostezka mou volbu zpečetily. Potřebnou aplikaci pro zápůjčku jsem si v mobilu snadno nastavila, zaplatila on-line 50 korun, odemkla a vyrazila.

Jedete-li na elektrokole poprvé jako já, překvapí vás snadná ovladatelnost stroje. Obvyklá zátěž z mechanického kola mi sice po nějaké době už chyběla, elektropohon však z funkce vyřadit nelze. Ale v kopcovitém terénu ho naopak uvítáte.

Dvě hodinky pohodového výletu bez námahy mě i se zastávkou vyšly na 120 korun. Celou dobu jsem přitom úzkostlivě sledovala stav baterie. Elektrokolo je přece jen o něco těžší než běžný bicykl a při představě, že někde píchnu nebo s vybitou baterií budu muset šlapat zpátky, mě poněkud stresovala. Baterka je ale, zdá se, držák a ani při návratu nezhasla z celé škály jediná dioda.

Protože moje kolo mělo už při zápůjčce poškozený přední blatník a utržené přední světlo, prostřednictvím elektronické aplikace jsem provozovateli na dálku závady oznámila. Snad je co nejdříve opraví.

Nový zážitek podtržený krásným letním dnem určitě stál za to. Nabídku kladenských elektrokol lze proto i lidem bez jakékoli fyzické přípravy a kondice jen doporučit.

Jedinou vadou na kráse je snad jen to, že kolo si nelze půjčit bez chytrého telefonu. To je úskalím zejména pro seniory, kteří takové mobily příliš nepoužívají, a přitom by se právě oni v okolí Kladna na takovém bicyklu rádi projeli. Nabízí se proto řešení, vyrazit na vyjížďku třeba s vnoučaty, která si s aktivací hravě poradí.