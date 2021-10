Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za dveřmi, volební debaty nestíhá občan ani registrovat, natož racionálně vyhodnocovat. Jednotlivá politická uskupení vysílají do boje to nejlepší, co mají, přičemž atmosféra houstne den ode dne. Národ se tak místo soudržnosti opět rozděluje na několik nesmiřitelných táborů a každý hájí svoji jedinou pravdu. A co na to volič?