Vánoční zamyšlení Kateřiny Nič Husárové: Jak málo stačí k lidské radosti...

Přestože to mnohdy nedokážeme ocenit, máme se v Česku oproti lidem v jiných částech světa i v době covidové stále dobře. Uvědomíme si to často až ve chvíli, kdy nám vypadne elektřina, rozbije se topení, neteče voda nebo nestartuje auto. Přestože pořád dokola frfláme, že nemáme to či ono, většině z nás vlastně nic podstatného nechybí.

Kateřina Nič Husárová. | Foto: Deník / Jan Brabec

Je proto až s podivem, že lidé, kteří trvale postrádají to základní, tedy pevné zdraví, si stěžují zřídkakdy. Velmi inspirativní jsou pro mne dva moji mladí sousedé. Jaruška, která je nevidomá a slábne jí postupně i sluch, a Kubík, kterému tělesný handicap působí při chůzi nemalé obtíže. Přesto jsem žádného z nich nikdy nepotkala ve špatné náladě. Jaruška se stále směje, svému příteli vracejícímu se z práce nadšeně vypráví, co za celý den zažila. Čte si, zvládne uklidit, vyprat i uvařit a večer slyším její hůlku ťukat na schodech, když společně vyrážejí na procházky městem. V zimě přiberou další čtyři hůlky, pokud odjíždějí na běžky.



KOMENTÁŘ: Za pět hvězd šel bych světa kraj Přečíst článek › Také Kuba oplývá dobrou náladou, přičemž denně i v této době dojíždí přes třicet kilometrů do zaměstnání v chráněné dílně. Nejvíce ze všeho se těší, že konečně stráví nadcházející svátky se svou rovněž handicapovanou přítelkyní Luckou. O těchto lidech lze říci, že jsou na světě šťastní a radují se z obyčejného dne. Nenadávají, nestěžují si, nezávidí. Čiší z nich jednoznačně radost. Jak v době covidu, tak před ním. Čím méně toho tito lidé dostali v životě do vínku, tím více se radují ze všedností. A stejné to bude i o Vánocích. U nich doma totiž vládne pohoda, klid a harmonie. A nejen o svátcích.

