Zvlášť Kladno je v tomto směru fenomén. Nastoupit tam do služby je prý možno označit jako začátek hry „zvedni si svého opilce“. Jen na samotném Kladensku se počet výjezdů k intoxikovaným osobám může za jedinou směnu vyšplhat k desítce! „Jsou totiž pacienti, kteří nejsou pacienty záchranné služby v pravém smyslu slova – nemají vážná zranění a nebojují o život. Bojují se svým životem,“ uvádějí záchranáři na facebooku.

Jako příklad uvádějí noční výjezd k mladému muži, který už je pro ně vlastně štamgastem: záchranáři ho dobře znají z podobných situací v minulosti. I tentokrát bylo zjevné, že má notně upito, když žádal ošetření a prohlašoval, že se chce léčit. Zdravotníci ho k vystřízlivění převezli na pokoj s expektačními lůžky v kladenské nemocnici. Tam končí pacienti přivezení záchrankou nepotřebující bezprostřední pomoc, u nichž se vyčkává, zda se zdravotní stav nezhorší natolik, že byl nutný akutní zákrok. V Kladně často nahrazují záchytku. „Snad mu tentokrát jeho předsevzetí vydrží i s klesajícím množstvím alkoholu v krvi, kdy ho chuť na léčbu opouští,“ věří facebook kladenských záchranářů odhodlání tohoto pacienta s návštěvami expektačního pokoje skoncovat.

Další regiony však výskytem lidí, kteří se propili až do stavu, kdy potřebují pomoc zdravotníků, rozhodně nestojí stranou. Historku tentokrát z Mělnicka, na jakou se nezapomíná, nabídla na facebooku záchranné služby operátorka tísňové linky 158 Jitka. S poznámkou, že volající muž nakonec nadýchal 3,88 promile – což však z jeho hlasu ani reakcí vůbec nebylo poznat.

Zcela klidně a zřetelně opakoval: „Já jsem ho zabil, umlátil jsem ho, přijeďte si pro mě!“ Jitka tedy vyslala na udanou adresu nejen záchranářskou posádku a lékařku, ale i hlídku policie. Když to muži oznámila, nijak to nekomentoval – a dál s naprostý klidem a srozumitelně odpovídal na doplňující otázky operátorky. Ta nicméně začala tušit, že tohle nebude situace běžná ani mimořádná, ale zcela výjimečná. Muž totiž zcela vážně oznámil, že zlikvidoval „kryptona“; jednoho z těch, kteří mu pořád lezou do dílny. „Mám tady velké akvárium a v něm želvy! Tak jsem vzal kladivo a umlátil jsem ho,“ citovala operátorka vyjádření volajícího. Když po chvíli ještě doplnil, že po zahradě chodí žirafy, bylo jasné, že asi ne vše, co muž říká, odpovídá realitě.

Podivný nebo zlomyslný žert? Počítačová hra, jež se začala prolínat se skutečností? Nebo snad hnutí mysli spojené se zkresleným vnímáním reality? Samozřejmě se nabízela i varianta, že dotyčný „má něco v sobě“ – to se však na dálku moc pravděpodobné nezdálo; právě podle toho, jak mluvil.

Přesto právě tohle bylo správným vysvětlením. „Paní doktorka mě informovala, že pán je neléčený alkoholik a v době příjezdu posádek záchranné služby i policie na místě již ani jedna žirafa nebyla. Škoda, asi chudinky utekly – ale želvy prý opravdu v akváriu spokojeně plavaly. Pán klidný a smířený s osudem. Oznámil záchranářům, že ho prostě zabil, protože mu leze do dílny, a že chce odvézt,“ shrnula vyústění příběhu operátorka Jitka. S tím, že jakmile policisté provedli dechovou zkoušku, bylo zřejmé, že po mrtvém kryptonovi ani ztracených žirafách už pátrat nebude třeba.

Pán si přesto nevymýšlel. Zjevně situaci popsal přesně tak, jak ji opravdu vnímal. Kladivo se totiž na místě opravdu našlo – a také naprosto rozbitá podlaha v dílně…