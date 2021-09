„V odbočovacím pruhu do ulice Kleinerova najelo na obrubník chodníku a od toho se odrazilo a pokračovalo dále křižovatkou na červený signál, projelo mezi vozidly a jednomu z nich urazilo zrcátko, těsně minulo na přechodu pro chodce dvě přecházející maminky s kočárky a zastavilo se až v ulici Pod Zámkem o zábradlí,“ uvedli policisté. Celou záležitost nyní prošetřuje Policie České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.